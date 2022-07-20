YAYAYA YOL VEREN SÜRÜCÜLERİ ALKIŞLAYIP HEDİYE VERDİLER - Son Dakika
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YAYAYA YOL VEREN SÜRÜCÜLERİ ALKIŞLAYIP HEDİYE VERDİLER

20.07.2022 10:57

Antalya'nın Kemer ilçesinde trafik jandarması ekipleri, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde trafik jandarması ekipleri, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Yaya geçidinde durup yayaya yol veren sürücülerin bir anda karşısına çıkan jandarma ekipleri ve vatandaşlar, sürücüleri alkışlayıp hediye verdi.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı gereği İçişleri Bakanlığı'nca yürürlüğe konan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Göynük Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaya önceliği etkinliği düzenledi.

'İncinebilir yol kullanıcısı' olarak tabir edilen yayalara dikkati çekmek, sürücülerde yaya, yaya yolu bilinci ve duyarlılığı oluşturmak amaçlı düzenlenen etkinlikte, sivil kıyafetle yaya yolunu kullanan Trafik Şube Müdürlüğü personeline yaya yolunda durarak yol veren sürücüler, etrafta gizlenmiş jandarma personeli ve vatandaşlar tarafından kutlandı. Jandarma personeli ve vatandaşlar, ellerinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Hayata yol ver', 'Dikkat hayat çıkabilir' yazılı dövizlerle karşılarına çıktıkları sürücüleri alkışladı.

Kemer İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Yüksel Çetiner ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Turgay Sarıoğlan tarafından sürücülere yaptıkları duyarlı davranıştan dolayı teşekkür edilerek, İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan çiçekler ve hediyeler verildi.

Geçiş yapan yayalara öncelik vermek için duran otomobil sürücüsü Emre Özübek, Yapılan uygulamayı çok beğendik. Biz hep bu şekilde davranıyoruz ama bu şekilde davranmayanlar da oluyor. Onların da bu şekilde davranmalarını istiyoruz. Yaya öncelikli çünkü. İlk defa yaptığımızın takdir edilmesine şaşırdık. Her zaman yaptığımız bir şey ve ilk defa teşekkür edildi. Biz de o yüzden jandarmamıza teşekkür ederiz dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAYAYA YOL VEREN SÜRÜCÜLERİ ALKIŞLAYIP HEDİYE VERDİLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: YAYAYA YOL VEREN SÜRÜCÜLERİ ALKIŞLAYIP HEDİYE VERDİLER - Son Dakika
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