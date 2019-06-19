Son Dakika Haberleri: Yayaya yol verene teşekkür vermeyene ceza gönderiyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Yayaya yol verene teşekkür vermeyene ceza gönderiyorlar

1 saat önce

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri "Bu yolda hep birlikte" sloganı ile MOBESE tarafından incelenen yaya öncelikli yollarda yayaya yol veren sürücülere teşekkür belgesi vermeyenlere ise ceza tutanağı gönderiyor.

Yayaya yol verene teşekkür vermeyene ceza gönderiyorlar, System.String[]
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri "Bu yolda hep birlikte" sloganı ile MOBESE tarafından incelenen yaya öncelikli yollarda yayaya yol veren sürücülere teşekkür belgesi vermeyenlere ise ceza tutanağı gönderiyor.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 101 kamera ile yaya öncelikli yollar üç trafik polisi tarafından tarafından takip edilerek yayalara yol veren ve vermeyen sürücüler tespit ediliyor.
Görüntülerde kural ihlali yapan sürücülere ceza tutanağı gönderilirken, yayalara yol veren sürücülerin adreslerine ise Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından teşekkür mektubu gönderiliyor.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, Muğla Emniyet Müdürlüğü Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon (MOBESE) Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi ile kentte sürücülere bilgilendirdiklerini ve önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Çalışmalar kapsamında yayalara yol vermeyen sürücülerin MOBESE'de görevli polisler tarafından tutanakla belirlendiğini belirten Tosun, "2018'de 40 bin görüntü incelemesini yaptık. 3 bin 200 trafik ihlal tespiti yaparak tutanak tanzim ettik. 2019 yılında da bugüne kadar 18 bin görüntü izleyerek 865 trafik ihlal kuralı tespit ettik." dedi.
"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" projesi kapsamında Muğla ve ilçelerinde halkı bilinçlendirmek için yüz yüze, araçları durdurarak bilgilendirme broşürleri dağıttıklarını anlatan Tosun, okullarda ve sivil toplum kuruluşları ile olan toplantılarda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.
Kent merkezinin MOBESE sistemindeki 101 kamera ile izlediğini vurgulayan Tosun, şöyle konuştu:
"MOBESE'de üç personelimizi görevlendirerek kural ihlallerini tespit edip bunların içinde yayaya yol vermeyen araçları belirledik. Bunun yanı sıra kırmızı ışık ihlali, emniyet kemerinin kullanımı, cep telefonu kullanımı, bu yönlerdeki kural ihlalleri araçlarını tespit etmeye çalıştık. Yayaya yol veren, trafik kurallarına uyan sürücülerimizi de tespit ederek Emniyet Müdürlüğü olarak bunlara teşekkür mektubu yazdık. Biz bir kazayı önlemenin, bir canı kurtarmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunun bilinci içinde çalışıyoruz. Bu yolda hep beraberiz. Her geçen gün yukarı doğru bir ivme kazandık ve devam ediyoruz. Bununla da mutluyuz."
Tosun, çalışmaların duyulmasının ardından sürücülerin yayalara yol verme ve kurallara uyma konusunda daha dikkatli davranmaya başladıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:04 Kaynak: AA
kamera, emniyet müdürlüğü, muğla, mobese, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesine sert tepki: Bu ne ahlaksızlıktır Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı? İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:32:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yayaya yol verene teşekkür vermeyene ceza gönderiyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]