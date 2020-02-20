Yayaya yol verince zincirleme kaza yaşandı - Son Dakika
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Yayaya yol verince zincirleme kaza yaşandı

8 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yaya geçidindeki vatandaşlara yol vermek için aniden duran araç sürücüsü zincirleme trafik kazası yaşanmasına sebep oldu.

Yayaya yol verince zincirleme kaza yaşandı, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yaya geçidindeki vatandaşlara yol vermek için aniden duran araç sürücüsü zincirleme trafik kazası yaşanmasına sebep oldu.


Seyir halinde Biga istikametinde ilerleyen 17 AAU 516 plakalı araç sürücüsü ilçe merkezinde yer alan yaya geçidinde vatandaşlara yol vermek için aniden durdu. Arkadan gelen araçların duramaması sonucu 2 otomobil ve 1 gezici röntgen aracı birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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