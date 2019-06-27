Son Dakika Haberleri: Yayaya yol vermeyen sürücülere ceza yağdı
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Yayaya yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

25 dakika önce

Antalya'da trafik ekipleri, seyir halinde cep telefonu kullanan ve yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdırdı.

Yayaya yol vermeyen sürücülere ceza yağdı, System.String[]
Antalya'da trafik ekipleri, seyir halinde cep telefonu kullanan ve yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, Meltem durağında otobüsten inen yayaların Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçişleri sırasında sık kullandıkları yaya geçidinde, yol vermeyen sürücüleri denetledi. Yayaların yola adımını attığı andan itibaren bazı sürücülerin durduğu görülürken, ikinci ve üçüncü şeritte durmayan sürücüler uygulama yapan polislere takıldı. Yayalara yol vermeyen sürücülere 488 lira para cezası uygulandı. Ekipler ayrıca, emniyet kemeri takmayanlara 108, cep telefonu kullananlara 235, kask takmayan motosiklet sürücülerine 108 lira para cezası uyguladı. Sürücülerin yaya geçidinden geçen yayalara yol verdikleri görülürken, cezaların çoğunluğunun cep telefonu kullanmaktan kaynaklandığı görüldü. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
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