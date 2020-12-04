Yayaya yol vermeyen sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Yalova'da yaya geçidinden geçen vatandaşlara yol vermeyen 13 araç sürücüsüne 598 TL para cezası kesildi.

Yalova Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde "yaya önceliği" denetimi gerçekleştirdi. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Cengiz Koçal Caddesinde drone ile yapılan uygulamada yaya önceliğine uymayan plakalar tespit edildi. Tespit edilen araçlar durdurularak yayaya yol vermemek suçundan 598 TL para cezası kesildi. - YALOVA