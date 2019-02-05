Son Dakika Haberleri: Yayayla Sürücünün Kavgası Kanlı Bitti

Yayayla Sürücünün Kavgası Kanlı Bitti

1 saat önce

Bursa'da yayayla sürücü arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Yayayla Sürücünün Kavgası Kanlı Bitti, System.String[]
Bursa'da yayayla sürücü arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay, akşam üstü Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son rakamı belirlenemeyen 16 JOF... plakalı beyaz kamyonetin sürücüsü, yoldan geçen 20 yaşındaki O.G. ile süratli gittiği iddiasıyla tartıştı. Münakaşa büyüyerek kavgaya dönüştü. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, O.G.'ye doğru rastgele ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri O.G.'nin sağ bacağını sıyırdı. Kamyonet sürücüsü olayın ardından kaçarken, yaralı O.G. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri firar eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:17 Kaynak: İHA

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