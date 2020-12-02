Yaygın eğitim kurslarında uzaktan eğitim - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), yaygın eğitim kurs programlarında uzaktan eğitim uygulamalarına başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki yaygın eğitim kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarına 1 Aralık itibarıyla 12 Halk Eğitim Merkezi'nde başlandığı belirtildi. Yaygın eğitim kurs programlarının uzaktan ya da harmanlanmış öğrenme yoluyla verileceği sürecin ilk halkası 'Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Kurs Programı' oldu. Uzaktan eğitime göre yapılandırılan ve dijital öğrenme içerikleri hazırlanan kurs programında, halk sağlığı açısından risk oluşturan etkenler ve enfeksiyonla ilgili temel kavramlar açıklanıyor, gıda ve su sektöründe bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yaklaşımlar ile hijyen eğitimi mevzuatı anlatılıyor.

DİJİTAL İÇERİĞİ TAMAMLAYAN KURSİYERLER SINAVA GİRECEK

Kursiyerler uzaktan eğitim kurs programına, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerinden diğer yaygın eğitim kurs programlarında olduğu gibi uzaktan başvuru yapabilecek. Yaygın eğitim kurs programına yönelik olarak geliştirilen dijital öğrenme içeriği, genel müdürlüğün uzaktan eğitim platformu olan HBÖ Akademi üzerinden izlenebilecek. Dijital içerikleri tamamlayan kursiyerler, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan soru bankasından seçilecek sorularla oluşturulan sınavı tamamlayarak belgelerine ulaşabilecek. Kursiyerler, sisteme e-devlet şifreleri ile giriş yapabilecek. Diğer yaygın eğitim kurs programlarının da uzaktan eğitimle verilmesine yönelik e-içerik geliştirme çalışmalarına devam edildiğini kaydeden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatları doğrultusunda hazırlıkları tamamlanan uzaktan eğitim faaliyetlerimize bugün itibariyle başlıyoruz. Salgın döneminde sosyal, psikolojik ve fiziki yorgunluk yaşayan ve farklı alan ve düzeylerde eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayan insanımıza uzaktan eğitim kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.