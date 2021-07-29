Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler - Son Dakika

Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
Sizleri, yayın araştırma performanslarıyla ilgili yapılacak olan çeşitli online eğitimler hakkında bilgilendirmek isteriz.
Yeni Web of Science- Lisans/Lisansüstü Öğrencileri Tarih: 17 Ağustos 2021 Salı Saat : 11: 00-11: 45 Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Yeni Web of Science- Akademisyenler Tarih: 17 Ağustos 2021 Salı Saat : 14: 00-15: 00 Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
InCites Platformu- Araştırma Performansı ve Stratejisi- InCites B/A ve ESI
Tarih: 18 Ağustos 2021 Çarşamba Saat : 11: 00-12: 00
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Journal Citation Reports- JCR ile Dergi Etki Faktörünün ötesine bakın
Tarih: 18 Ağustos 2021 Çarşamba Saat : 14: 00-14: 30
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Araştırmacı Profili Tarih: 18 Ağustos 2021 Çarşamba Saat : 16: 00-16: 30
Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.
Saygılarımızla,
Kütüphane
Kaynak: Habermetre
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