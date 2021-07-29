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Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler - Son Dakika

Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler

29.07.2021 17:15
Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler

Yayın Araştırma Performansı ile İlgili EğitimlerDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Sizleri, yayın araştırma performanslarıyla ilgili yapılacak olan çeşitli online eğitimler hakkında bilgilendirmek isteriz.

Yayın Araştırma Performansı ile İlgili Eğitimler

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Sizleri, yayın araştırma performanslarıyla ilgili yapılacak olan çeşitli online eğitimler hakkında bilgilendirmek isteriz.

Yeni Web of Science- Lisans/Lisansüstü Öğrencileri Tarih: 17 Ağustos 2021 Salı Saat : 11: 00-11: 45 Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

Yeni Web of Science- Akademisyenler Tarih: 17 Ağustos 2021 Salı Saat : 14: 00-15: 00 Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

InCites Platformu- Araştırma Performansı ve Stratejisi- InCites B/A ve ESI

Tarih: 18 Ağustos 2021 Çarşamba Saat : 11: 00-12: 00

Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

Journal Citation Reports- JCR ile Dergi Etki Faktörünün ötesine bakın

Tarih: 18 Ağustos 2021 Çarşamba Saat : 14: 00-14: 30

Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

Araştırmacı Profili Tarih: 18 Ağustos 2021 Çarşamba Saat : 16: 00-16: 30

Kayıt ve eğitime katılım linki için lütfen buraya tıklayınız.

Saygılarımızla,

Kütüphane

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17 Ağustos, Lisans, Salı, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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