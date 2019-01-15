Yayın Balığı Satarak 2 Çocuk Okuttu

Adana'da 65 yaşındaki Abdurrahman Düzakar, 40 yıldır geçimini yayın balığı satarak sağlıyor.

Adana'da 65 yaşındaki Abdurrahman Düzakar, 40 yıldır geçimini yayın balığı satarak sağlıyor. 2 çocuğunu da balık satarak okutan Düzakar, ömrü yettiğince mesleğine devam edeceğini söyledi.



Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Abdurrahman Düzakar, Çatalan Barajı'nda avladığı ve kilosunu 15 liradan sattığı yayın balıklarını, sabahın erken saatlerinden hava kararıncaya kadar Seyhan Barajı'nın kapaklarının yanına kurduğu tezgahında satıyor.



Düzakar, protein, vitamin B12, folat, selenyum, fosfor ve kalsiyum bakımından zengin olan yayın balığının çoğunlukla kızartılarak ya da ızgarada pişirilerek tüketildiğini belirtti.



İki oğlunu yayın balığı satarak üniversiteye gönderdiğini ve oğlunun gıda mühendisi olmasından sonra bu balığın faydalarını daha iyi anladığını ifade eden Düzakar, "40 yıldır bu işi yapıyorum ve çok memnunum. Balıkları canlı ve günlük satıyorum. Yayın balığının kızartması, ızgarası, kıyma kebabı olur. Romatizmaya ve selülite birebir. Çok da beğeniliyor. Zaten beğenilmese satamam. Adana'da bu balığı benden başka satan yok" diye konuştu.



Suya yakın oldukça kendini iyi hissettiğini belirten Düzakar, "Küçüklükten beri geçim kaynağı olarak sadece bu balığı satıyorum. Çok şükür evin ekmeği çıkıyor. Çocuklarımı okuttuğum için de mutluyum. Ölene kadar da bu işi devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü burada temiz havada, sevdiğim işi yaptığım için huzurluyum" ifadelerini kullandı. - ADANA

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