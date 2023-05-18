Yayın esnasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun sesi stüdyoda duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yayın esnasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun sesi stüdyoda duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu

19.05.2023 00:03

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyaya paylaştığı bir video gösterildi. Kılıçdaroğlu'nun videodaki ses tonuyla ilgili değerlendirmesi istenen Binali Yıldırım'ın "Burdayım be burdayım" sesini duyunca etrafına baktığı dikkatlerden kaçmadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CANLI YAYINDA İLGİNÇ ANLAR

Yayında Binali Yıldırım'a Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tur seçimlerinin ardından sosyal medyada paylaştığı video gösterildi. Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım" dediği anlarda etrafına bakması izleyenlerinden dikkatinden kaçmadı.

Yayın sırasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun 'Burdayım be burdayım' sesi duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu

"BİZ DE BURADAYIZ"

Yıldırım, daha sonrasında ellerini açarak "Biz de buradayız. buyursun gelsin. Biz de 20 senedir buradayız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ali İhsan Yavuz canlı yayında açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki son 2. tur anketi Ali İhsan Yavuz canlı yayında açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki son 2. tur anketi

Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Millet İttifakı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayın esnasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun sesi stüdyoda duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "nakit avans" iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı
23:58 Yayın esnasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun sesi stüdyoda duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu
23:48 Yayın sırasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun "Burdayım be burdayım" sesi duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu
23:36 Süper lüks aracını 57'nci kattaki dairesine vinçle çıkardı
23:30 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim
23:27 Süper lüks aracını 57'nci kattaki dairesine vinçle çıkardı
23:19 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim
23:10 MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti
23:10 O hareketin bedeli 2 maç oldu! Jurgen Klopp, hakeme yaptığı çıkışın bedelini ağır ödedi
22:54 Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2023 00:32:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yayın esnasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun sesi stüdyoda duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement