Yayın esnasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun sesi stüdyoda duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yayında Binali Yıldırım'a Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tur seçimlerinin ardından sosyal medyada paylaştığı video gösterildi. Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım" dediği anlarda etrafına bakması izleyenlerinden dikkatinden kaçmadı.
Yıldırım, daha sonrasında ellerini açarak "Biz de buradayız. buyursun gelsin. Biz de 20 senedir buradayız" ifadelerini kullandı.
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