Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası - Son Dakika

Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası

18.05.2021 16:25
Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası, System.String[]

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'in yeni yayın ihalesi için çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Türk Telekom ve Turkcell ile bir görüşme gerçekleştiren komisyon üyeleri, Netflix, D Smart ve Sadettin Saran'dan da randevu aldı. Yurt dışındaki yayın sistemini inceleyen üyelerin en büyük önceliğinin ise Süper Lig'in daha iyi pazarlanması olduğu belirtildi.

Önümüzdeki sene yapılacak yayın ihalesi için görüşmeler tam gaz devam ediyor. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşturulan komisyon, yol haritasını belirlemiş durumda. Kulüpler Birliği adına komisyonda görevli olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç ihaleye girmesi olası tüm kuruluşlarla görüşmeler yapmaya başladı.

SADETTİN SARAN'LA BİR ARAYA GELİNECEK

Akşam'ın haberine göre, piyasa araştırmaları yapan komisyon üyeleri, Turkcell ve Türk Telekom ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Üyeler, yurt dışında bulunan yatırımcılarla da temaslarda bulundu. Komisyon üyeleri önümüzdeki süreçte Demirören Holding'e bağlı D-Smart ve yayın konusunda önemli bir isim olan Sadettin Saran ile bir araya gelecek. Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde ve Türki Cumhuriyetleri'nde yayınların pazarlanması için özel paketler hazırlanacak.

NETFLIX'LE GÖRÜŞME YAPILACAK

Komisyon üyelerinin, internet üzerinden abonelik yayıncılığı yapan Netflix'le de bir görüşme yapması bekleniyor. Üyelerin bu tarz yayın yapan tüm şirketlerle de bir araya geleceği belirtildi. Yurt dışındaki yayın sistemi de inceleniyor. beIN Sports'un yeniden ihaleye girip girmeyeceği henüz net değil. Yayıncı kuruluşun kısa bir süre içinde bu konu ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

DIGITÜRK, 500 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

2016 yılında yapılan yayın ihalesini Digitürk, yıllık 500 milyon dolar karşılığında kazanmıştı. Ancak bu ücrette dönem içinde indirimlere gidilmişti.

Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası

Kulüpler Birliği Vakfı, Futbol Federasyonu, Saadettin Saran, Netflix, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Hüseyin: Tabi ya daha iyi pazarların nasıl olsa biz alırız aveliz doğru siz para kazanın fakir fukara maç izleyecek diye para versin bir ton ucu yapmayin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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