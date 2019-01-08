Son Dakika Haberleri: Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü Üyesi Öğrencileri Kabul Etti

Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü Üyesi Öğrencileri Kabul Etti

1 saat önce

90. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi öğrenciler ve Okul Müdürü Hasan Güçlü Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaret ettiler.

Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü Üyesi Öğrencileri Kabul Etti, System.String[]
90. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi öğrenciler ve Okul Müdürü Hasan Güçlü Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaret ettiler.

Develi Kaymakamı Murat Duru öğrencilerin sorularını cevaplamasının arşından öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "90. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Yayın İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü üyesi Çocuklarımız bugün röportaj yapmak için okul müdürümüz Hasan Güçlü ve ögretmenimiz Şeyma MİT ile beraber geldiler. Çocuklarımızın zeka ürünü birbirinden anlamlı ve güzel sorularını cevaplamaya çalıştık. Röportaj sonunda çocuklarımız çok mutlu oldular ve onlara sosyal ve zihinsel gelisime tam 120 çeşit faydası olan Satranç takımı hediye ettim" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Hasan Güçlü, Develi, Güncel
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