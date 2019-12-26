Yayın müjdesi! Süper Lig maçları ücretsiz... - Son Dakika
Son Dakika Spor Yayın müjdesi! Süper Lig maçları ücretsiz... - Son Dakika Spor

Yayın müjdesi! Süper Lig maçları ücretsiz...

6 saat önce

Süper Lig'de 17. hafta heyecanına sayılı günler kala yayıncı kuruluş Digiturk'ten futbolseverlere yeni yıl hediyesi geldi.

Yayın müjdesi! Süper Lig maçları ücretsiz..., System.String[]

Süper Lig'de 17. hafta heyecanına sayılı günler kala yayıncı kuruluş Digiturk'ten futbolseverlere yeni yıl hediyesi geldi.


27 Aralık Cuma gününden itibaren 1 Ocak Çarşamba günü gece 24.00'e kadar bütün spor kanalları, tüm üyelere açık olacak.


Tüm üyeler ayrıca beIN CONNECT üzerinden de Digiturk'ün spor kanallarına erişebilecek.


Süper Lig 17. hafta maçları ücretsiz


Ayrıca Süper lig maçları ve EuroLeague heyecanı, yeni yıl haftası boyunca Digiturk ekranlarında olacak. Tüm Digiturk üyelerinin yılbaşı hediyesi kapsamında izleyebileceği karşılaşmalardan öne çıkanlar ise şöyle:


BeşiktaşGençlerbirliği (27 Aralık): 20.30 beIN Sports 1


Ankaragücü - Denizlispor (28 Aralık): 15: 00 beIN Sports 1


Başakşehir - Kasımpaşa (28 Aralık): 17.30 beIN Sports 2


Trabzonspor- Kayserispor (28 Aralık): 17.30 beIN Sports 1


GalatasarayAntalyaspor (28 Aralık): 20.00 beIN Sports 1


Sivasspor - Göztepe (29 Aralık): 14: 00 beIN Sports 1


Alanyaspor- Konyaspor (29 Aralık): 16: 30 beIN Sports 2


Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (29 Aralık): 16: 30 beIN Sports 1


RizesporFenerbahçe (29 Aralık): 19.00 beIN Sports 1


Fenerbahçe Beko- Valencia Basket (27 Aralık): 20.45 beIN Sports 3


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Digiturk, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:07 
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