Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı - Son Dakika

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı

Real Madrid - Manchester City maçının ardından sarf ettiği "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" söylemiyle büyük tepki çeken yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un spikeri Melih Şendil'in görevine son verildi.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı, System.String[]

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, kadınların spordaki yeriyle ilgili yaptığı cinsiyetçi yorumlar tartışmalara sebep olan Melih Şendil ile yollarını ayırdı.

beIN Sports spikeri Melih Şendil'in, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid ve Manchester City maçının ardından "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" demişti.

"KADINLAR FUTBOLDA OLMAMALI" SÖZLERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Melih Şendil, Real Madrid ile Manchester City'nin oynadığı karşılaşmada, Real Madrid'in pembe formasını eleştiride bulunarak, "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" ifadelerini kullanmıştı.

Şendil, ayrıca futbolun yanı sıra basketbolun da erkek oyunu olduğunu savunarak, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" diye konuşmuş ve kamuoyunda tepki görmüştü.

BEIN GROUP KINAMA MESAJI YAYINLAMIŞTI

Melih Şendil'in yaptığı yorum sonrası beIN SPORTS, sosyal medya hesapları aracılığıyla kınama mesajı yayınlamıştı.

İşte yayıncı kuruluşun açıklaması;

"beIN SPORTS olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız "Maç Sonu" programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

(Hürriyet)

Manchester City, Real Madrid, beIN, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:31

Son Dakika Spor Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
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