Son Dakika Haberleri: Yayıncı kuruluş Digiturk'ten açıklama
Son Dakika Güncel Haber

Yayıncı kuruluş Digiturk'ten açıklama

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile çalışmaya ve Türk futboluna katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yayıncı kuruluş Digiturk'ten açıklama, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile çalışmaya ve Türk futboluna katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.
Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un "Yayıncı kuruluş çıkmak istiyor." şeklindeki ifadeleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir." denildi.
Kurumun Türk futboluna katkıda bulunma konusundaki kararlılığına vurgu yapılan açıklamada, "Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır. Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile çalışmaya devam ederek, Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Digiturk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama beIN Sports'tan, 'Türkiye'den çekilecek' iddialarına yanıt Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı! Son Dakika! Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yayıncı kuruluş Digiturk'ten açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]