Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'den özür diledi - Son Dakika

Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'den özür diledi

10.01.2021 20:19
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'den özür diledi, System.String[]

beIN Sports, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maçta ekrana yansıyan seslerde Fenerbahçe aleyhine tezahüratların yer alması nedeniyle sarı-lacivertli kulüpten özür diledi.

beIN Sports, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maçta ekrana yansıyan seslerde Fenerbahçe aleyhine tezahüratların yer alması nedeniyle sarı-lacivertli kulüpten özür diledi.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve müsabakaları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan "Maçı seyirci ses efekti ile izleme" seçeneğinin bu dönemde abonelerin hizmetine sunulduğu hatırlatıldı.

Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor müsabakasında Fenerbahçe aleyhine bir tezahüratın yanlışlıkla ekrana yansıyan seslerde yer aldığının vurgulandığını açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe Kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden, yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fatih Karagümrük, İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'den özür diledi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü: 1 ölü, 33 yaralı Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in seçim vaadi, 'İslam'dan Arındırma Bakanlığı' oldu Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi Okan Buruk'tan Fatih Terim'e Visca ve İrfan Can için resmi teklif yok Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi ABD'de silahlı saldırgan katliam yaptı: 5 ölü, 2 yaralı Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Son Dakika: Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı         
20:53
"Zorunlu güncelleme" kararı sonrası WhatsApp'ın indirmeleri yüzde 15 düştü         
20:25
Fuat Oktay ve İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki Fuat Oktay ve İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki         
20:17
Ünlü virologtan endişelendiren sözler: Koronavirüs ortadan kalkmayacak, her yıl aşı vurulacağız Ünlü virologtan endişelendiren sözler: Koronavirüs ortadan kalkmayacak, her yıl aşı vurulacağız         
20:01
Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor         
19:37
Kasımpaşalı Mickael Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı Kasımpaşalı Mickael Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı         
19:10
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek         
17:44
Oğullarının intihar haberini alan anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı Oğullarının intihar haberini alan anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı         
17:34
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak         
14:55
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 21:18:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'den özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei