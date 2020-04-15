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Yayıncı kuruluştan ödeme açıklaması: "TFF ile yapılan görüşmeler doğrultusunda ödemeler, oynanmış...
6 saat önce
Yayıncı kuruluştan ödeme açıklaması: "TFF ile yapılan görüşmeler doğrultusunda ödemeler, oynanmış maçlar üzerinden yapılmaktadır.
Yayıncı kuruluştan ödeme açıklaması: "TFF ile yapılan görüşmeler doğrultusunda ödemeler, oynanmış maçlar üzerinden yapılmaktadır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:23 Kaynak: İHA
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