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Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak - Son Dakika

Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak

08.08.2021 12:35
Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak, System.String[]

Yeni sezonda beIN Sports'ta yorumcu ekibinde değişiklik olacak ve farklı programlar yayına başlayacak. Hakem hatalarının çokça konuşulduğu ligimizde yayıncı kuruluş da gündem olacak bir format hazırladı. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski Hakem Deniz Çoban'ın yanına Bülent Yıldırım ve Lale Orta da katılacak. Daha önce hiç denenmeyen bu hakem formatlı program, adeta 'MHK' etkisi yaratacak.

Yayıncı kuruluş beIN Sports, yeni sezonda birçok yeniliğe ve revizyona gidiyor. Ajansspor'un haberine göre Hikmet Karaman, Feyyaz Uçar, Serkan Akcan, Altan Aksoy yorumcu kadrosuna katılacak. Tugay Kerimoğlu, İlker Yağcıoğlu ve Uğur Meleke programlarda yer almaya devam edecek. TRT Spor'dan ayrılan Ali Gültiken de beIN Sports bünyesine katıldı.

FARKLI BİR FORMAT

Güntekin Onay ile Deniz Çoban'ın yanına iki yorumcu daha geliyor. Eski FIFA hakemi Bülent Yıldırım ve FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta, yeni sezonda hakem kararlarını yorumlayacaklar. Üç eski hakem birlikte kamera karşısında olacak. Böyle bir format ülkede ilk kez uygulanacak.

Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak

Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Lale Orta, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak - Son Dakika Spor


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