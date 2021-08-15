Yayıncı kuruluşun muhabiri canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda sırılsıklam oldu

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe sezonu Adana Demirspor'la oynayacağı maçla açıyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde stattan canlı yayın yapan beIN Sports muhabiri Mert Yüksektepe, stadyumun sulama sisteminin gazabına uğradı.

"RENKLİ BİR AÇILIŞ OLDU"

Yeni Adana Stadı'ndan yaptığı canlı yayında iki takımdan son gelişmeleri aktaran Mert Yüksektepe, stadyumun sulama sisteminin hedefi oldu. Bir anda sırılsıklam olan Yüksektepe izleyicilerden özür dilerken, "Renkli bir açılış oldu bizim için" ifadesini kullandı. O anlar sosyal medyada kısa süre binlerce beğeni aldı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.