Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti

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Onedio, beIN Sports'un yeni spikeri Zeynep Özdemir'le ilgili merak edilenleri paylaştı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Özdemir'in spor tutkusu da hayranlarından takdir gördü.

MUHASEBECİLİK MEZUNU

İstanbul doğumlu sunucu, Balıkesir Üniversitesi Muhasebecilik bölümünden mezun. Sonrasında spor basınına giriş yaptı.

BASAMAKLARI HIZLA ÇIKTI

İstanbul TV kanalında kariyerine başladıktan sonra ise spikerlik, editörlük ve muhabirlik yaptı. Sonrasında da Fox TV'ye geçerek kariyerinde büyük bir adım attı ve ardından kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devam etti.

Tivibu ve TRT Spor gibi kanallarda da çalışan başarılı sunucu şu an BeIN Sports'ta spor spikerliği yapıyor.

SPOR AŞIĞI

Günlük hayatında da sporu hayatının merkezine alan Özdemir'in bu tutkusu da hayranları tarafından takdirle karşılanıyor.