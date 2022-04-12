Yayıncılar, TBYM ile Basın Yayın Birliği'nin verdiği iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Yayıncılar, TBYM ile Basın Yayın Birliği'nin verdiği iftarda bir araya geldi

12.04.2022 23:33
Yayıncılar, TBYM ile Basın Yayın Birliği'nin verdiği iftarda bir araya geldi

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Basın Yayın Birliğinin düzenlediği geleneksel iftar programı, yayıncılar ile yazarları buluşturdu.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Basın Yayın Birliğinin düzenlediği geleneksel iftar programı, yayıncılar ile yazarları buluşturdu.

Cemile Sultan Korusu'ndaki etkinliğe katılan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, ramazan ayının bereket, mağfiret ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çekerek, salgın yüzünden iki yıldır iftar programlarının yapılmadığını ve bu sofraları özlediğini söyledi.

Kuralay, İTO olarak yayıncılarla birlikte çalıştıklarını belirterek, "Hem TBYM hem de Basın Yayın Birliğine bu davetleri için çok teşekkür ediyorum. İTO olarak güzel bir dayanışma içerisinde hem meslek birliklerimizle hem de Bakanlıklarımızla koordineli ve iş birliği içerisinde güzel çalışmalara imza atıyoruz. En son Londra Kitap Fuarı'nda yayıncılarımızla beraberdik. Orada da bir dayanışma örneği gösterdik." dedi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak desteğimizle yanınızdayız"

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise İstanbul için yayıncılık faaliyetlerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yayıncıları, yaptıkları yayıncılıkla hem şehrimizin hem inancımızın hem medeniyetimizin kültür tasavvurunu, değerlerini ülkemize ve dünyaya yayma konusunda son yıllarda dünyanın en gelişmiş örneğini sergiliyor. Yayıncılıkta adet, yayın, yöntem ve metot olarak hayal edemediğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Bunu da yaşatan sizlersiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak desteğimizle, gücümüzle yanınızdayız. Allah emeğinizi zayi etmesin."

Etkinlikte TBYM Başkanı Mehmet Burhan Genç ilee Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu da kısa birer konuşma yaptı.

Programa, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün, Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy'un da aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.

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Basın Yayın Birliği, Türkiye, Turizm, İto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yayıncılar, TBYM ile Basın Yayın Birliği'nin verdiği iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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