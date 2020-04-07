Yayıncılardan ilk çeyrek rekoru
23 dakika önce
2018'deki kur krizinden ağır yara alan yayıncılık sektörü 2020'ye hızlı giriş yaptı.
2018'deki kur krizinden ağır yara alan yayıncılık sektörü 2020'ye hızlı giriş yaptı. Yayımlanan kitap sayısında bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre %37 artış yakalayan sektör tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:03
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