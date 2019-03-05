Son Dakika Haberleri: 'Yayıncılık sektörünün büyüklüğü 7 milyar lirayı aştı'

'Yayıncılık sektörünün büyüklüğü 7 milyar lirayı aştı'

7 dakika önce

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, "Ülkemizde yayıncılık sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklük 7 milyar lirayı aşmış.

'Yayıncılık sektörünün büyüklüğü 7 milyar lirayı aştı', System.String[]
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, "Ülkemizde yayıncılık sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklük 7 milyar lirayı aşmış. 20 Şubat itibarıyla yüzde 8 olan KDV'nin sıfırlanması, bu hacmin büyüyeceğinin göstergesidir" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:10 

İbrahim Er, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor

Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme" Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:17:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Yayıncılık sektörünün büyüklüğü 7 milyar lirayı aştı'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]