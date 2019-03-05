'Yayıncılık sektörünün büyüklüğü 7 milyar lirayı aştı'
7 dakika önce
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, "Ülkemizde yayıncılık sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklük 7 milyar lirayı aşmış.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er
, "Ülkemizde yayıncılık sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklük 7 milyar lirayı aşmış. 20 Şubat itibarıyla yüzde 8 olan KDV'nin sıfırlanması, bu hacmin büyüyeceğinin göstergesidir" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:10
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