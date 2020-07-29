Yayından vergiye... 'Süper' Lig, 'Mega' kriz - Son Dakika

Yayından vergiye... 'Süper' Lig, 'Mega' kriz

Oynanır mı oynanmaz mı dedik.

Yayından vergiye... 'Süper' Lig, 'Mega' kriz, System.String[]

Oynanır mı oynanmaz mı dedik. Oynandı ve bitti. ve şimdiden yeni sezonun telaşı başladı. Hem de ne telaş...

En önemlisi; henüz daha yayın işi netleşmedi. Kulüpler ile Digitürk'ün teklifi (yıllık 220 milyon dolar karşılığı TL) arasında adeta uçurum var. Kulüpler yıllık 3.15 milyar istiyor, Digitürk'ün teklifi ise 1.7 milyar TL. Nerede ve nasıl buluşurlar; kocaman bir soru işareti. Ama yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 3 yıl önce adı konmuş miktarların kasaya girmeyeceği net.

Kulüpler, Digitürk'ten gelen bu yüzde 50'lik indirim talebini, "Bu, mantıklı ve kabul edilebilir bir şey değil" diyerek geri çevirdi. ve yayıncıya 2 soru yönelterek bunların cevabını beklemeye geçti.

· 1-) Pandemi döneminde kadarlık bir abone iptali oldu?

· 2-) Yine bu süreçteki sponsorluk ve reklam kaybınız nedir?

Kulüpler, "Kayıp neyse ona göre indirim yapalım" diyor. Mantıklı da... Ama öğrendiğimiz kadarıyla Digitürk bu topa pek girmek istemiyor.

Bekleyip göreceğiz ama kulüpler açısından pek iç açıcı şeyler görmeyeceğimiz kesin. Endişeliler. Endişelerinin başını da TFF'nin yayıncı kuruluşa karşı tutum ve davranışları çekiyor. Bu konuda ortada ciddi bir çatışma var. Yakın da gün yüzüne çıkar.

VERGİ ŞARTI KALKSIN

Belki de kulüpleri bu yayın konusunun çözümsüzlüğü kadar endişe ettiren bir husus da; transfer sürecinin olmazsa olması vergi konusunda istenen borçsuzluk kağıdı. Çünkü talimat açık ve net...

"Transfer yapacak olan kulüplerin vergi dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmaması gerekir" diyor.

Sanırım bugün itibariyle bu kağıdı TFF'ye ibraz edebilecek sadece bir veya iki kulüp var. Bu sebeple TFF'ye başvurarak bu transfer dönemi için bu şartın ortadan kaldırılmasını (ileri bir tarihe ötelenmesini) istemişler. Gerekçeleri şu; yaklaşık 6 aydır kasaya giren para yok. Gireceği de yok. Seyirci yok. Kombine ve ürün satışı yok. Sponsorluk ve reklam geliri?.. O da yok.

Kulüp Lisans Talimatı'ndaki yüzde 15'lik sapma zaten birçok kulübü şimdiden köşeye sıkıştırmış durumda. Üstüne üstlük transfer tescil için istenen geçmiş döneme ait (SGK, Vergi vs.) borçsuzluk yazıları kulüplerin elini kolunu bağlıyor. Bir de tüm bunların üzerine TFF'nin yeni yabancı sistemiyle kulüplere getirdiği kontenjan boşaltma zorunluluğu. Adeta al bir krizi, vur ötekine!

16 MİLYONLUK TAKIM!

Medipol Başakşehir. Yani ülkemizin yeni şampiyonu. Belki de en üst profesyonel ligler bazında dünyanın en genç şampiyonu. Daha dünkü takım. Logosunda kuruluş tarihi 2014. Dünün İstanbul Büyükşehir Belediye spor'u. O da pek yaşlı sayılmaz; kuruluşu 1990.

Peki nasıl oldu? İBB Futbol Kulübü; 2014'te meclis kararıyla belediye bünyesinden ayrıldı. Bir firmaya yaptırılan değerlendirme sonrası 16 milyon 550 bin TL değer biçilen kulübü, içlerinde bugünkü başkan Göksel Gümüşdağ'ın da bulunduğu 7 işadamı, bu bedeli belediye kasasına koyarak devraldı.

Ve o 16 milyonluk İstanbul'un, 16 milyon TL'lik takımı, koca bütçeli kulüpleri geride bırakarak 6. yılında şampiyonluk ipini göğüslüyor. Güzel ve karlı bir yatırım valla!

TFF VE FUTBOLUN MARKA DEĞERİ

Futbol Disiplin Talimatı. 36 ve 38 maddelerinde çok açık ve net: "... açıklamaları ile TFF'nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren... TFF yöneticilerini rencide edebilecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan...

Tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren... " kişiler 'şu, şu ... cezalara çarptırılır" diyor.

Diyor da... Kime? Benim federasyonumda okuma yazma bilen yok sanırım!.

Kural koyucu sensin. Dolayısıyla markanı koruma görev ve sorumluluğu da sende... Ama bir teknik adam çıkıp (Sergen Yalçın) basın toplantısında senin koyduğun yabancı kuralını, 'şahane!' diyerek aleni bir şekilde ti'ye alabiliyor. Ardından Okan Buruk aynı şekilde "Saçmalık" yakıştırmasını yapabiliyor. Keza Fatih Terim de...

Ve diğer teknik adam ve kulüp yöneticileri... Ama söyledikleri bizimkilerin bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Bu sadece bir örnek. Sonra da 'Benim futbolumun marka değeri' demeleri yok mu, beni hem güldürüyor hem de öldürüyor!

23 MART SONRASI GALATASARAY!

Fatih Terim'in pek alışık olmadığı bir tablo bu; 9 hafta galibiyete hasret kalmak gibi. Bu, pandemi, sakatlıklar, teknik taktik vs. ile izah edilebilecek bir şey değil. Hadi saha sonuçları bir tarafa, şu art arda yaşanan aksilikler ne öyle.

'Başımızda bir musubet var ama Allah hayra çıkartsın' dercesine bir durum. Nasıl oldu, neden oldu? Ama bence, bunun cevabını sahada filan aramayın.

23 Mart gününe bakmakta fayda var. Onun öncesi ve sonrası yaşananlar çok farklı. Umarım 'evlatlar' bundan iyi bir ders çıkartır!

HANİ FATİH HOCANIN KUTLAMASI?

Başakşehir şampiyon olunca beklenen yerlerden tebrikler geldi. Siyasetinden spor dünyasına, kulüplerden federasyona. Bu alanda ilginç ve sürpriz bir şey olmadı. Ama inanın o son düdük çaldığından bu yana kendi adıma Sayın Fatih Terim'den bir tebrik bekledim.

Hani o hiçbir tuğlasında emeği olmamasına rağmen büyüklerimizin Türk futboluna hizmetlerinden ötürü adını stada vererek onurlandırdığı Fatih Terim'den. En azından o kapıdaki tabelanın hatırına, sosyal medya hesabından iki satırlık bir tebrik mesajı gönderilebilirdi. Düşünsenize, son üç sezonun ikisinde Fatih Terim'in takımı, diğerinde de adının verildiği stat şampiyonluk gördü. O tabelanın hatırına bir tweet atsan hocam, olmaz mıydı.

Mesela, "Organize ve profesyonel bir kulüp olan Başakşehir'i bu zorlu süreci şampiyon tamamladığı için kutlarım" diyerek!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:02

Son Dakika Spor Yayından vergiye... 'Süper' Lig, 'Mega' kriz - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de park kavgasında şiddet uygulanan kadın ölümden döndü Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Leicester City, Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'i gündemine aldı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Trabzonspor'a Caleb Ekuban için 5 milyon euroluk teklif yapılacak Trabzonspor'a Caleb Ekuban için 5 milyon euroluk teklif yapılacak         
10:31
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak         
10:27
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor         
10:17
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor         
10:06
Demet Akalın, Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı         
10:00
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı         
09:52
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir         
09:46
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü         
09:42
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar         
09:22
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur         
09:15
Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı         
08:03
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi         
07:30
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor         
07:23
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
23:18
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında         
22:50
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti         
21:51
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak         
21:37
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı         
21:11
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı         
20:32
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti         
19:54
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı         
19:25
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi         
16:45
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 14:42:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yayından vergiye... 'Süper' Lig, 'Mega' kriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei