Apple Watch Pro hakkında yeni ekran iddiası! - Son Dakika
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Apple Watch Pro hakkında yeni ekran iddiası!

28.08.2022 17:56
Apple Watch Pro hakkında yeni ekran iddiası!

Yayınlanan bir rapora göre, tanıtılması beklenen Apple Watch Pro modeli 47 mm'lik daha büyük bir kasa boyutuna sahip olacak.

Japon web sitesi Mac Otakara tarafından yayınlanan bir rapora göre, 7 Eylül'de tanıtılması beklenen Apple Watch Pro modeli 47 mm'lik daha büyük bir kasa boyutuna sahip olacak. Apple Watch Series 7'nin 41 mm ve 45 mm kasa boyutlarıyla karşılaştırdığımızda daha çok aktif alan yer alacak.

Apple Watch Pro şimdiye kadarki en büyük ekrana sahip olabilir

47 mm'lik daha büyük bir kasa boyutu, Apple Watch Pro'nun çapraz olarak 1,99 inç olarak ölçülebilen daha büyük bir ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Apple Watch Pro hakkında yeni ekran iddiası!

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere atıfta bulunan rapora göre, Apple Watch Pro'nun tamamen düz bir ekrana sahip olacağı yer alıyor. Bilindiği üzere mevcut Apple Watch modellerindeki ekranın etrafında hafif kavisli kenarlara sahip. Ünlü analist Mark Gurman'ın düz tasarım iddiasına göre ise yürüyüş ve ekstrem sporlar gibi yüksek etkili aktiviteler için tasarlanmış "sağlam" bir model olacak ve dayanıklılığı artırılacak.

Apple Watch Pro hakkında yeni ekran iddiası!

47 mm kasa boyutu yeni bir bilgi olsa da, daha önce düz ekran söylentileri çıkmıştı. Apple Watch Pro için beklenen diğer özellikler arasında titanyum kasa, daha uzun pil ömrü, genişletilmiş Düşük Güç Modu, S8 çip ve daha fazlası yer alıyor.

Apple'ın 7 Eylül'deki etkinliğinde iki standart Apple Watch Series 8 modeli ve iPhone 14 ile birlikte Apple Watch Pro'yu duyurması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda bir sızıntı olmasa da titanyum Apple Watch modelleri şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 799 dolardan başlıyor, bu nedenle Watch Pro'nun yaklaşık 799 ila 999 dolar arasında bir başlangıç ??fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Apple Watch, Japon, Eylül, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple Watch Pro hakkında yeni ekran iddiası! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apple Watch Pro hakkında yeni ekran iddiası! - Son Dakika
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