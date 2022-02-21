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Yayınlanan haberi sayesinde sponsor bularak katıldığı turnuvada şampiyon oldu - Son Dakika

Yayınlanan haberi sayesinde sponsor bularak katıldığı turnuvada şampiyon oldu

21.02.2022 12:07
Yayınlanan haberi sayesinde sponsor bularak katıldığı turnuvada şampiyon oldu

Eskişehir'de sabah sanayide çalışıp, akşam da yaptığı antrenmanlarla maçlara hazırlanan Doğan Kılıç, Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti.

Eskişehir'de sabah sanayide çalışıp, akşam da yaptığı antrenmanlarla maçlara hazırlanan Doğan Kılıç, Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Türkiye şampiyonu olan Kılıç, "Yayınlanan haberim sayesinde sponsor buldum. Eğer o destek olmasaydı katılamıyordum" dedi.

Bu yıl Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 69 kilo erkekler kategorisinde şampiyon, Eskişehirli sporcu Doğan Kılıç oldu. 2016 yılında kick boks ile tanışan 23 yaşındaki Doğan Kılıç; sabahları sanayide, akşamları da spor salonunda ter döküyor. Harçlıklarını çıkarabilmek için sanayide yedek parça dükkanında çalışan Kılıç'ın, ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonlukları bulunuyor.

"NİCE BAŞARILAR BENİ BEKLİYOR"

Zorlu koşullarda çalıştığını anlatan Doğan Kılıç, yaptığı çalışmaların meyvesini toplamaktan mutlu olduğunu söyledi. Kılıç, "Sabah saat 05.00'te kalkıp koşuyorum. Sonra işe gidiyorum. Akşam da antrenmanlarımı yapıyorum. Bu şekilde kemerlerin, kupaların sahibi oluyorum. Gerçekten zorlu bir hayat. Sporcuların desteklenmesini istiyorum. Sadece ben değil, benim gibi niceleri var. Ben bugün burada kendimi, ailemi, kulübümü, antrenörlerimi temsil ettim. İlerleyen zamanlarda Türkiye'yi temsil edeceğim. İnşallah nice başarılar beni bekliyor. Şüphesiz, dünyada ve Avrupa'da büyük arenalarda mücadelemi vereceğim" şeklinde konuştu.

"YAYINLANAN HABERİM SAYESİNDE SPONSOR BULDUM"

İki hafta önce yayınlanan bir haberi sayesinde sponsor desteği bulduğunu ve o sponsorun sağladığı destekle bu turnuvaya katılabildiğini ifade eden Kılıç, "Benim, Ordu'daki Amatör Türkiye Şampiyonası'na neden katılamadığımı soranlar çok oldu. Ben maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemedim oraya. Buraya da yayınlanan bir haberim sayesinde gelebildim. Haber sonrası bir sponsor buldum. Konaklamamı karşıladılar, Allah razı olsun. O şekilde katıldım o müsabakaya. Eğer destek olmasaydı yine katılamıyordum. Yani biz bir müsabakayı gitmeyi karşılayamıyoruz, yetemiyoruz. Çalışıp işten ayrılıyoruz, 1 haftamızı harcıyoruz. Gerçekten kendi kendimize yetemiyoruz ve sporseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİM, DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Sıradaki hedeflerini anlatan şampiyon sporcu Doğan Kılıç, "Sırada, mayıs ayında Amatör Dünya Kupası var. İnşallah ona hazırlanacağım, hazırım zaten. Orada mücadelemi vereceğim. Beni beklesinler, orada dövüşeceğim. En büyük hedefim, Dünya şampiyonu olmak. İnşallah amatörde 25 yaşıma kadar bunu gerçekleştireceğim. 28 yaşıma kadar da glory görmek istiyorum. İnşallah bunları yapacağım" diye konuştu.

(Mehmet Ekrem Ceylan - Hamza Emin Usta - Cüneyt Önelge/ İHA)

Yayınlanan haberi sayesinde sponsor bularak katıldığı turnuvada şampiyon oldu
Yayınlanan haberi sayesinde sponsor bularak katıldığı turnuvada şampiyon oldu
Yayınlanan haberi sayesinde sponsor bularak katıldığı turnuvada şampiyon oldu
Yayınlanan haberi sayesinde sponsor bularak katıldığı turnuvada şampiyon oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yayınlanan haberi sayesinde sponsor bularak katıldığı turnuvada şampiyon oldu - Son Dakika


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