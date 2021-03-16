Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş - Son Dakika

Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş

16.03.2021 17:14

Son dakika habere göre Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüşBURSA'da, yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu'yu (46), yaptığı programları beğenmediği gerekçesiyle tabancayla vurarak öldüren Halil N. (45), adliyeye sevk edildi.

Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş

BURSA'da, yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu'yu (46), yaptığı programları beğenmediği gerekçesiyle tabancayla vurarak öldüren Halil N. (45), adliyeye sevk edildi. Halil N., ilk ifadesinde, 'İkaz ettiğim yanlış terimleri düzeltmedi. 'Artık sesini kısıyorum' diyerek belimden çıkardığım tabancayla boğazına ateş ettim' dedi.

Olay, geçen hafta salı günü saat 20.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yolgör Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Halil N., yerel bir radyoda dini içerikli program yapan Hazım Özsu'nun ablasıyla yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan ablaya kardeşi ile görüşmek istediğini söyledi. Özsu da kapının önüne çıktı. Ancak Halil N. tarafından tabancayla vuruldu. Yaralı halde kapıyı kapatan radyocu, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi kaldırılan Özsu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 250 kişinin ifadesine başvuran ve 322 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Halil N. olduğunu saptadı. Görüntülerden şüphelinin, olay günü, 20.17 ile 21.25 saatleri arasında çok sayıda taksi ve minibüs kullanarak, farklı güzergahlardan evine gittiği belirlendi. Görüntülerden evine girdiği de tespit edilen şüpheli, saldırıdan 6 gün sonra Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Halil N.?nin, 1 yıldır Hazım Özsu'nun yayınlarını dinlediğini, yayınlarda kullanılan bazı terimlere kızdığı için cinayeti işlediği öğrenildi. Şüphelinin, suç aleti tabancıyı da evinin deposuna sakladığı ortaya çıktı.

'RADYODA YANLIŞ ŞEYLER ANLATTIĞI İÇİN VURDUM'

Halil N. polisteki ilk ifadesinde, Hazım Özsu'nun arkadaşıyla birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp, tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsu'nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsu, aşağıya indiğinde, 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, belimden çıkardığım tabancayla boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak, ateş aldı. Pişmanım" dedi. Halil N., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.

Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş
Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş
Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş
Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş
Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş
Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş
Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş
Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş
Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş
Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş
Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş
Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş

Altınova Mahallesi, Osmangazi, Silah, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BURSA Yayınlarını beğenmediği radyocuyu 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, öldürmüş - Son Dakika


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