Yayla domatesi hasadı başladı - Son Dakika

Yayla domatesi hasadı başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaylalarda yetiştirilen domates hasadı başladı. Kilosu 2.5 liradan alıcı bulan yayla domatesi, üreticisinin yüzünü güldürdü.

İlçedeki 350-400 rakımlı yayla mahallelerinden Çiriş ve Kayacı'da domates hasadı başladı. Çiriş Mahallesi'ndeki domates hasadına katılan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, üreticilerle sohbet etti. İlçe genelinde 500 bin ton domates rekoltesinin beklendiğini açıklayan Başkan Şahin, kilosu 2.5 liradan alıcı bulan domatesin üreticisinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜRETİM

Şahin, pandemi döneminde çalışan ve üretime destek veren çiftçilerin ürünlerini birinci kalite yetiştirdiğini vurgulayarak, "Türkiye genelinde yaklaşık olarak 12 milyon ton domates üretiliyor. Bunun bir milyon tonu Mersin'de üretilirken Erdemli'de ise 500 bin ton domates üretiliyor. En kaliteli domatesin üretildiği Erdemli'de artık hasadımız başladı ve ilçemize bütün ihracatçılarımızı bekliyoruz. Bütün çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

ÜRETİCİ UMUTLU

5 dönüm serada domates üreticiliği yapan Halil Şahin ise, "Biz bu domatesi pandemi döneminde yetiştirdik ve hasat zamanı geldi. Şuanda kilosu 2.5 liradan alıcı buluyor. İnşallah bu fiyatlar daha da fazla artar ve yüzümüz güler. Ben bütün ihracatçılarımızı Erdemli'ye davet ediyorum" dedi.