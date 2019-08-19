Son Dakika Haberleri: Yayla dönüşü motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Yayla dönüşü motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şarampole düşen motosikletin sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Yayla dönüşü motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şarampole düşen motosikletin sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saim Koca (50) ve oğlu Salih Koca (24) Amanoslar Dağı eteklerinde bulunan Üçkoz yaylasından motosikletle ilçeye dönüş yapmak için yola çıktı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet şarampole yuvarlandı.

Kazada Saim Koca hayatını kaybetti. Oğlu Salih Koca yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - HATAY
Salih Koca, Amanoslar, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
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