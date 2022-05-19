Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi

19.05.2022 09:08

Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldiORDU Ordu'nun Kabadüz ilçesi Musakırık Mahallesi Sinanlı Obası'nda bir yayla evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi

ORDU Ordu'nun Kabadüz ilçesi Musakırık Mahallesi Sinanlı Obası'nda bir yayla evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İlçenin Sinanlı Obası'nda bulunan yayla evinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi
Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi
Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi
Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi

YORUMLAR
500
Ümraniye'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi Ümraniye'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi Son dakika! Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi Son dakika! Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 09:43:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement