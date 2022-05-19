Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi

ORDU Ordu'nun Kabadüz ilçesi Musakırık Mahallesi Sinanlı Obası'nda bir yayla evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İlçenin Sinanlı Obası'nda bulunan yayla evinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.