Yayla evi hırsızları, çaldıklarıyla yakalandı - Son Dakika

OSMANİYE'de, 20 yayla evinden hırsızlık yapan 5 şüpheli, kullandıkları araç içindeki çalıntı malzemelerle yakalandı. Şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrolle serbest kaldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Nisan'da Dereobası köyündeki Zorkun Yaylası'nda 20 evden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. İnceleme ve takip sonucu M.E., M.G., S.C., İ.E. ve M.K., hırsızlık yaparken kullandıkları araç içindeki çalıntı malzemelerle yakalanarak, gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., M.G. ve S.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.