Yayla evi hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Yayla evi hırsızları suçüstü yakalandı

21.05.2021 08:50
Yayla evi hırsızları suçüstü yakalandı, System.String[]

Osmaniye'nin Olubaşı Yaylası'nda evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi kaçmaya çalışırken yakalandı.

Osmaniye'nin Olubaşı Yaylası'nda evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Dereobası köyü Olukbaşı Yaylası'nda bulunan 2 eve giren hırsızların yakalanması için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisi İ.A, M.T ve K.Ö. isimli şahıslar motosikletle kaçmaya çalışırken kısa süreli kovalamaca sonunda çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Yayla evi hırsızları suçüstü yakalandı
Yayla evi hırsızları suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yayla evi hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika


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