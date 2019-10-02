Yayla evinde çıkan yangın panik yarattı
1 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yayla evinde çıkan yangın panik yarattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:13 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde, yayla evinde çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Gülek
Mahallesi'ndeki boş olan yayla evinde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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