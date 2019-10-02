Son Dakika Haberleri: Yayla evinde çıkan yangın panik yarattı
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Yayla evinde çıkan yangın panik yarattı

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yayla evinde çıkan yangın panik yarattı.

Yayla evinde çıkan yangın panik yarattı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yayla evinde çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Gülek Mahallesi'ndeki boş olan yayla evinde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


İtfaiye, Tarsus, Gülek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:13 Kaynak: DHA
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