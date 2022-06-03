Yayla evinden çalınan beyaz eşyalar sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Yayla evinden çalınan beyaz eşyalar sahibine teslim edildi

03.06.2022 11:08
Yayla evinden çalınan beyaz eşyalar sahibine teslim edildi

Osmaniye'de yayla evinden çalınan beyaz eşyalar jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de yayla evinden çalınan beyaz eşyalar jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı merkez Dereobası Köyü'ne bağlı Ürün Yaylası'nda bulunan bir evden çalınan beyaz eşyalarla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, buzdolabı ve çamaşır makinesini çalan şahısların M.A. ile A.T. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler JASAT ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edilirken ele geçirilen beyaz eşyalarda sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayla evinden çalınan beyaz eşyalar sahibine teslim edildi - Son Dakika

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