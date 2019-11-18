Yayla evleri ateşe veriliyor

Trabzon'un Düzköy ilçesinde Haçka yaylasında gece saatlerinde ateşe verilen evler yayla sakinlerini korkutuyor.



Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Haçka yaylasında geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmalarının ardından bazı evler ateşe veriliyor. Gece saatlerinden kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ateşe verilen bazı evler küle dönerken, jandarma ekipleri yangınları kimin çıkarttığını araştırıyor. Yaylalardaki kaçak yapıların yıkım çalışmalarının başlamasının ardından bugüne kadar Haçka Yaylası'nda 3 ev ateşe verilirken, yayla sakinleri her gece nöbet tutuyor.



Öte yandan 31 Araklı 2017 tarihinden itibaren imara aykırı olarak yapıldıkları tespit edilen kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. - TRABZON