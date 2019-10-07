"Yayla evlerinde yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmayın" uyarısı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vatandaşlara, teröristlerin erzak ve yaşam malzemesi temininin önlenmesi amacıyla yayla evlerinde ve meralarda yiyecek ile yaşam malzemesi bırakmamaları uyarısında bulunuldu.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde teröre karşı canla başla ve topyekün mücadele edildiğini vurguladı.

Terör örgütü mensuplarının bu nedenle lojistik sıkıntısı yaşadığını dile getiren Partal, "Terör örgütü mensuplarının, erzak ve yaşam malzemelerini yayla evleri ve meralarda bırakılan malzemelerden karşılayabilecek olması nedeniyle, yaylalardan göç eden bütün vatandaşlarımızın herhangi bir yiyecek, içecek, giyecek, erzak ve yaşamsal malzeme bırakmamalarını rica ederim." ifadesini kullandı.