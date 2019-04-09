Son Dakika Haberleri: Yayla Göçü Öncesi Sürü Sahiplerine Aşı Uyarısı

Yayla Göçü Öncesi Sürü Sahiplerine Aşı Uyarısı

1 saat önce

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, yayla göçlerinin başlamasına bir aylık bir süre kaldığını hatırlatarak sürü sahiplerine hayvanlarının aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Yayla Göçü Öncesi Sürü Sahiplerine Aşı Uyarısı, System.String[]
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, yayla göçlerinin başlamasına bir aylık bir süre kaldığını hatırlatarak sürü sahiplerine hayvanlarının aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Demir, özellikle kıyı yerleşim birimlerinde geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı sürü sahiplerinin yaz aylarında otlak ve suyu bol olan Akdağ Yaylası'nı tercih ettiğini söyledi.

Hayvanlarını, Akdağ Yaylası'na götüren vatandaşların sürülere aşılarını yaptırmayı ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Zaman zaman ilçemizde görülen hayvan hastalıkları, dışarıdan, kontrolsüz olarak getirilen aşısız ve hasta hayvanlardan kaynaklanmaktadır. Bu durum da ilçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Bunun için yaylalara göç edecek sürü sahiplerinin, hayvanların da sağlığını dikkate alarak hastalıklara karşı hayvanların koruyucu aşılarını yaptırmaları ve evraklarını tamamlamaları gerekir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: AA

Akdağ, Ladik, Ekonomi
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