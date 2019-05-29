"Yayla muzu"na yoğun talep
1 saat önce
Doğu'da "Yayla muzu" olarak nitelendirilen uçkun, yoğun talep görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:22 Kaynak: AA
Doğu'da "Yayla muzu" olarak nitelendirilen uçkun, yoğun talep görüyor. Pervari
ilçesindeki kırsal kesiminde köylüler tarafından toplanan uçkun, getirildiği şehir merkezinde kilogramı 7 liradan satışa sunuluyor.
Satıcı Selahattin Kaçan yoğun talepten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bazı kişilerin batın aldıkları uçkunu il dışındaki yakınlarına gönderdiğini aktardı.
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