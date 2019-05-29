Son Dakika Haberleri: "Yayla muzu"na yoğun talep
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"Yayla muzu"na yoğun talep

1 saat önce

Doğu'da "Yayla muzu" olarak nitelendirilen uçkun, yoğun talep görüyor.

Doğu'da "Yayla muzu" olarak nitelendirilen uçkun, yoğun talep görüyor.
Pervari ilçesindeki kırsal kesiminde köylüler tarafından toplanan uçkun, getirildiği şehir merkezinde kilogramı 7 liradan satışa sunuluyor.
Satıcı Selahattin Kaçan yoğun talepten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bazı kişilerin batın aldıkları uçkunu il dışındaki yakınlarına gönderdiğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:22 Kaynak: AA
Pervari, Güncel
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