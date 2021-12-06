Yayla sahilinde yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yayla sahilinde devam eden çalışmaları inceledi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için başlatılan yol ve kaldırım çalışmalarına Yayla sahilinde devam ettiklerini belirtti.

Mücavir alanların gelişimine katkı sunacak çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Helvacıoğlu, yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan sahil kesimleri için çalışmalara erken başlandığını bildirdi.

Helvacıoğlu, amaçlarının güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımlar ile beraber, devam etmekte olan ve yapımına başlanacak çalışmalarımızla birlikte Keşan ve mücavir alanlarımızda kilometrelerce yol, çevre düzenlemesi ve estetik görünüme kavuşmuş caddelere kavuşacağız. Hep birlikte Keşan ve mücavir alanlarımız için canla başla çalışıyoruz. Yeni yol ve kaldırımlarımız güle güle kullanılsın. Altunhan tesislerinin yanında çöken yolu Valiliğimizin de desteği ile 300-400 kamyon taş taşıyarak yapacağız. Erikli de de su problemi düzenlendikten sonra yol çalışmalarımıza başlayacağız. Erikli'deki vatandaşlarımız su bağlantı bedellerini yıl sonuna kadar ödemeleri halinde zamdan etkilenmeden su bağlantı hakkı kazanacaklar."

Helvacıoğlu'na belediye başkan yardımcıları Yakup Balcı ve Erdi Kılıç da eşlik etti.