Yayla sakinlerinden kaynak sularının taşınmasına tepki - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde yayla sakinleri, kaynak sularının borularla taşınmasına tepki gösterdi.

İlçede bulunan doğal su kaynakları iddiaya göre, yöre halkının izni olmadan Hacınuhlu Mahalle Muhtarlığı ve Kooperatifi tarafından borularla 35 kilometre uzaklığa taşınıyor. Buna karşı çıkan yayla sakinleri, Hükümet Caddesi Atatürk anıtı önünde toplanarak tepkilerin idile getirdi.

Basın açıklamasına Kelceköy Mahalle Muhtarı Hasan Anamur, Yıldız Mahalle Muhtarı Selahatin Uysal, Esençay Mahalle Muhtarı Kadir Turan, Gencali Mahalle Muhtarı Gürbüz Ziftçi ve onlarca vatandaş katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Mansur Aslan, "Yüzey suları aktığı vadi boyunca ilçemizin mahalleleri tarımsal alanlarının sulama ihtiyaçlarını da bu sulardan gidermektedir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, Hacınuhlu Mahalle Muhtarlığı ve Kooperatifi, su kaynaklarını ve yüzey sularını kimseyi bilgilendirmeden gizli bir çalışmayla 35 kilometre öteye, genele değil adeta şahıslara hizmet edecek şekilde götürme girişiminde bulunuyor. Kaynak ve yüzey sularının farklı mahallere taşınması sadece insan topluluğuna ve zirai alanlara değil aynı zamanda yaban hayatı içerisinde ki hayvanları da tehdit edecektir. Bizler kadim hakkımız olan su kaynaklarını ve yüzey sularının oldubittiye getirilerek götürülmesine karşıyız. Her türlü karşı duruşu kararlılıkla sergileyeceğimizi, tehditlere şantajlara aldırmadan tüm halkımızla karşı duracağımızı belirtiyoruz" diye konuştu. - MERSİN