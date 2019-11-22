Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Yayla Şenliği etkinliklerinde yayla kültürünü tanıtmak isteyen köylüler inek, kuzu ve keçileri ile caddelerde yürüyerek kemençe eşliğinde horon oynadılar.



Kocaeli Gölcük'te yaylaya çıkan çitçiler, organik peynir, tereyağı ve balı ürettikten sonra soluğu ilçenin en işlek caddelerinden birinde başlayan Yayla Şenliği'nde aldı. Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen şenlikte yayla kültürünü tanıtmak isteyen çiftçiler, inekleri, keçi ve kuzularını önlerine katarak Preveze Caddesi üzerinde yürüdü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşün ardından Gölcük Ortaokul alanındaki Yayla Şenliğinde kemençe eşliğinde horon oynadılar.



Çiftçi aileleri, Yayla Şenliğinde ürettikleri ürünleri sergileyip satarak aile bütçelerine katkı sağladı. 24 Kasım Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikte organik peynirinden tereyağına, pekmezinden balına, kuşburnu mermaltından turşusuna birçok organik ürünü uygun fiyatlara satılacak. Etkinlik hakkında bilgi veren Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şinasi Dede, "İlkini düzenlediğimiz bu şenliğin amacının eski geleneklerimizi yaşatmak, yaylada insanlarımızın vermiş olduğu emeklerine bir katkı sağlamak. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda daha güzel şenliklere ev sahipliği yapacağız" dedi. - KOCAELİ