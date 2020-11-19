Yayla sezonunu tamamlayan göçerler dönüş yolculuğunda - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerler, yaylalarda geçirdikleri 6 ayın ardından havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna çıktı.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak amacıyla Şırnak, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Siirt'ten, Bingöl, Muş, Erzurum ve Hakkari'deki yaylalara giden göçerler, havaların soğuması üzerine dönüş yoluna geçti.

Kimi zaman kara yolundan bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken zorluklarla karşı karşıya kalan göçerlerin yolcuğu kat edilecek mesafeye göre aylarca sürebiliyor.

Muş'tan Mardin'in Nusaybin ilçesine giderken Batman'ın Gercüş ilçesinden geçen göçerler, 2-3 ay yollarda kaldıklarını belirterek, "Hem arazi hem de kara yolunu kullanıyoruz. Yağmurlu ve çamurlu yollarda çok zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.