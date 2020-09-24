Yayla sezonunu tamamlayan göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor - Son Dakika

Yayla sezonunu tamamlayan göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

Yazın sıcak bölgelerden Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki serin yaylalara gelen göçerlerin "eve dönüş" yolculuğu devam ediyor.

Yazın sıcak bölgelerden Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki serin yaylalara gelen göçerlerin "eve dönüş" yolculuğu devam ediyor.

İlkbahar mevsimiyle hayvanlarını otlatmak amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden doğudaki serin yaylalara gelen göçerler, haftalarca süren yolculuğun ardından memleketlerine ulaşıyor.

Mardin'den Erzurum'un Karayazı ilçesinde kiraladıkları yaylalarda yaklaşık 4 ay konaklayan göçerler, 2,5 ay sürecek yolculuğun ardından memleketlerine ulaşmayı planlıyor.

Muş üzerinden yolculuklarını sürdüren göçerlerden Sıddık Ok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağıncaya kadar hayvanları dışarıda otlatabilmek için yürüyerek memleketlerine dönmeye çalıştıklarını söyledi.

Havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladıklarını anlatan Ok, "Birkaç gün önceden gelip kurduğumuz çadırlarda kalıyoruz. Hayvanları da çobanlar otlatarak getiriyor. Belli bir süre kaldıktan sonra çadırlarımızı başka bir noktaya götürüyoruz. Dönüş yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Yaklaşık 2,5 ay yolculuk yapacağız. Gece uyuyoruz, gündüz yürüyoruz. Böylece kar yağıncaya kadar hayvanımızı dışarıda tutarak hem yemden hem de nakliye ücretinden tasarruf ediyoruz." diye konuştu.

Yazın bölgedeki serin yaylalarda kaldıklarını, kışı da memleketleri Mardin'e geçirdiklerini aktaran Hasan Ok ise "Geçimimizi hayvancılık yaparak sağlıyoruz. Yaklaşık 15 gündür yoldayız. Karayazı'dan gelip burada çadırlarımızı kurduk. Belli bir süre kaldıktan sonra hayvanlarımızla yolculuğumuz devam edecek. Hayvancılık zorlu bir yaşam ama yapacağımız başka bir işimiz yok." dedi.

65 yaşındaki Zahide Ok da günün büyük bölümünü çalışarak geçirdiklerini belirterek "Ben çadırda doğdum ve bütün çocuklarımı çadırda dünyaya getirdim. Sabah erkenden kalkıp koyunları sağıyoruz. Peynir, tereyağı yapıyoruz. Bunun dışında ev işleriyle uğraşıyoruz. Çocuklara bakıyoruz, bulaşık yemek derken günümüz hep çalışmakla geçiyor." ifadelerini kullandı.

Yayla sezonunu tamamlayan göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Mardin, Dönüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yayla sezonunu tamamlayan göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor - Son Dakika

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