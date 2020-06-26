Yayla yolları onarılıyor - Son Dakika

Yayla yolları onarılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yayla yolları onarılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yayla yolları onarılıyor.

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Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, arı ve hayvancılığın yoğun olduğu Afşin, Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki yaylalara ulaşım sağlanan patika yolları otomobille gidilebilecek hale getirdi.

Açılan yollarla birlikte, yaylalara kolay bir şekilde ulaşım sağlayan üreticiler hayvan sayılarını artırıp, üretimi geliştirmeyi planlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanı Halis Yiğitoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün bölgedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için hazırladığı proje kapsamında, yaylalara ulaşımın sağlandığı patikaların yol haline getirildiğini söyledi.

Amaçlarının bölgedeki tüm yaylalara ulaşım sağlama olduğunun altını çizen Yiğitoğlu, "Geçen yıl başlattığımız projeyi bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yolla, bölgedeki hayvan üreticilerinin hayvan sayısını artırmak, halkın ekonomisini üretimi artırarak iyileştirmek istiyoruz. Yayla yollarının açılmaya başlaması ile birlikte hayvancılığın daha da artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kulandı.

Afşin ilçesi kırsal Türkçayırı Mahallesi muhtarı Lütfi Yılmaz ise yaylalarının yollarının açılarak 100 yıllık hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.

Hayvan üreticiliği yapan mahalle sakini Mehmet Akçadağ da önceden on binlerce koyun sürüsü bulunan yerde ulaşım zorluğu nedeniyle hayvancılığın can çekişmeye başladığını, kendisinin de hayvancılığı bırakma noktasındayken yayla yollarının açılmasıyla birlikte bu kararından vazgeçtiğini ve hayvan sayısını artırarak işine devam edeceğini söyledi.

Kırsal Kangal Mahallesi muhtarı Abdulkadir Terzi ise önceden bir gün süren yolculuğun gidiş dönüşün 1 saate düştüğünü belirterek, yaylalara ulaşımın sağlanması ile hayvancılığın gelişmeye başladığını söyledi.

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:20 Kaynak: AA

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