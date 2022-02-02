Yayla yollarına devrilen ağaçları kesip yolu açtılar- Yola düşen ağaçları Off-Road tutkunları açtı - Son Dakika

Yayla yollarına devrilen ağaçları kesip yolu açtılar

Yola düşen ağaçları Off-Road tutkunları açtı

DÜZCE Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile bir çok yaylanın yolu ulaşıma kapandı. Off-Road tutkunları yayla yollarını safari yaparak açarken, yola devrilen ağaçları da balta ve kesim motorları ile keserek yolları trafiğe açtı.

Düzce'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sebebi ile kent merkezinde kar kalınlığı 60 santime, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı ise 2 metreye kadar ulaştı. İl Özel idaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açarak genişletme çalışmaları yaparken, bazı hayvancılık yapılan yayla yollarının da açılımını gerçekleştirdi. Fakat bazı yaylalara ise ulaşım olmayınca Off-Road tutkunları safari yaparak yayla yollarını açtı. Bazı yaylalarda kar ve çığ sebebi ile devrilen ağaçlar olunca ağaçları kaldırmakta da yine Off-Road tutkunlarına kaldı. Kesim motorları ve baltalar ile kesilen ağaçları yol kenarına alan ekipler, yoluna devam etti.