Son Dakika Haberleri: Yayla Yollarında Kar Temizliği

Yayla Yollarında Kar Temizliği

1 saat önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar ile kaplanmış yayla yolları, iş makineleriyle açıldı.

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar ile kaplanmış yayla yolları, iş makineleriyle açıldı.

Tokat'ın Reşadiye İlçesine bağlı Çakraz Köyü'ne ait yaylalara ulaşımı sağlayan yollar, bölgenin yoğun kar alması nedeniyle kapanmıştı. Bahar ayının gelmesiyle birlikte harekete geçen ekipler, iş makineleri vasıtasıyla Çakraz Köyü ve civar köylere ait yaylaların yol açma çalışmalarını tamamladı. İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, gelirinin büyük bölümünü hayvancılıkla sağlayan besicilerin yayla göçü öncesindeki hazırlıkları tamamlanmış oldu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

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