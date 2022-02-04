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Yaylabayır kırsalında kar bereketi - Son Dakika

Yaylabayır kırsalında kar bereketi

04.02.2022 09:52

Yaylabayır kırsalında kar bereketi Türkiye'yi etkisi altına alan beyaz örtü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde görsel şölene dönüşüp adeta bereket getirdi.

Yaylabayır kırsalında kar bereketi

BALIKESİR - Türkiye'yi etkisi altına alan beyaz örtü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde görsel şölene dönüşüp adeta bereket getirdi.

Rakım olarak yüksek mahallelerden olan ve kornişon salatalığın oldukça fazla üretildiği bereketli topraklara sahip Yaylabayır Ovası beyaza büründü, dağlardaki beyaz örtü göletin susuz kalmayacağının da habercisi oldu. Sulama göleti ile üretimin arttığı Yaylabayır kırsal mahallesi aynı zamanda Offroad festivaline de ev sahipliği yapıyor. Eşsiz doğası ile her alanda ziyaretçilerini de bekliyor.

Karla gelen bereketin göleti dolduracağını ve sulamada sorun olmayacağının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yaylabayır mahalle muhtarı Mustafa Eraslan "Burası Sındırgı'ya 24 km mesafede, 22-23-24 Ekim Tarihlerinde Off road ve Karavan Festivalinin düzenlenmiş olduğu bölge. Şu an görüyorsunuz göletimiz var. Bu gölet Yaylabayır ovasını yaklaşık 3500 dönüm yerin yer altı sulamasıyla sulayan bir göletimiz. 1.444.000 m3 su birikiyor bu gölete. Şu an tamamen buzla kaplanmış, donmuş halde. Dağlardaki karı da görüyorsunuz. Kar eridikten sonra bu gölet yavaş yavaş dolmaya başlayacak ve Allah nasip ederse baharda Yaylabayır ovasının bereketli hale getirerek yine üretim yapmaya kornişon salatalıkta öncü olmaya devam edecek vatandaşlarımız. "dedi.

Yaylabayır kırsalında kar bereketi
Yaylabayır kırsalında kar bereketi
Yaylabayır kırsalında kar bereketi

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Yaylabayır, Balıkesir, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaylabayır kırsalında kar bereketi - Son Dakika


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