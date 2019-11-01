Son Dakika Haberleri: Yaylacık mahallesi su baskınlarından kurtuluyor
Son Dakika Güncel Yaylacık mahallesi su baskınlarından kurtuluyor

Yaylacık mahallesi su baskınlarından kurtuluyor

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye Yaylacık Mahallesi merkezindeki dereye menfez uzatma çalışması yaptı.

Yaylacık mahallesi su baskınlarından kurtuluyor, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye Yaylacık Mahallesi merkezindeki dereye menfez uzatma çalışması yaptı. Mahalle meydanında yapılan menfezle dere temizlenerek üzerinde trafik akışı sağlanmaya başlanırken, mahalle taşkınlardan korunacak.


Belediye Fen İşlerine bağlı ekiplerin yaklaşık 5 günlük çalışması sonucu yapılan düzenleme mahallede oturan vatandaşları sevindirdi. Daha önce yetersiz olan menfezden dolayı dereden kaynaklı sıkıntı yaşayan mahalleli, yeni ekleme yapılan menfezle birlikte hem derenin düzenlenmesine hem de araçlarıyla kolay ulaşım sağlanmasına yönelik çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti. Belediyesi ayrıca, Yaylacık meydanına bir ekmek fırını da inşa etti. Mahallelilerin özel günlerde toplu olarak yaptıkları ekmek ve yemekler için ihtiyaç duyulan tuğla fırın da mahalle halkının hizmetine kazandırıldı. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
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