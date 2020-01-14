Yaylacık Ormanı'ndaki yangın göleti buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylacık Ormanı'ndaki yangın göleti buz tuttu - Son Dakika

Yaylacık Ormanı'ndaki yangın göleti buz tuttu

6 saat önce

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Başova Yangın Göleti kısmen dondu.

Yaylacık Ormanı'ndaki yangın göleti buz tuttu, System.String[]

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Başova Yangın Göleti kısmen dondu.

Zorlukları beraberinde getiren kış mevsimi, ilçedeki Yaylacık Ormanı'nda farklı güzellikler de oluşturdu. Karlı kaplı bembeyaz zemin ile ağaçların yeşili ortaya güzel görüntüler çıkarttı.

Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ormanda bulunan Başova Yangın Göleti kısmen buz tuttu.

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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