Yaylacık Sahil Dolgu Alanındaki Çalışmalar Devam Ediyor

Akçaabat Belediyesi tarafından halkın gezinti ve dinlenme alanlarını çoğaltmak amacıyla Yaylacık sahil dolgu sahasında çalışmalar devam ediyor.

Akçaabat Belediyesi tarafından halkın gezinti ve dinlenme alanlarını çoğaltmak amacıyla Yaylacık sahil dolgu sahasında çalışmalar devam ediyor.



İçerisinde bulunan 12 dönümlük alanda 16 adet ahşap kamelya yaparak güzel bir piknik alanı oluşturulurken, devam eden çalışmalarla bu bölgeye kamelyalara ek olarak bir adet kafeterya, iki adet çocuk oyun parkı ve mescit yapıldı.



Akçaabat merkezinden başlayarak sahil boyunca Söğütlü ve Yıldızlı Mahallesi'ne kadar olan bölüm için yürüyüş yolu planlanırken, yürüyüş yolunun yanı sıra bölgede araç servis yolu ile bisiklet yolu da planlandı. Yaylacık sahil dolgu sahası içerisinde 150 dönümlük alanda çalışmalarını yürüten Akçaabat Belediyesi tarafından bu alanda ileriye dönük olarak mevcut futbol sahasının kuzeyinde ikinci bir futbol sahası, voleybol, basketbol ve tenis sahaları da yapılacak. Kalan 50 dönümlük alanda tema park ve 5 bin kişilik amfi tiyatro gibi sosyal ve kültürel alanlar oluşturulacak. - TRABZON

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